Il presidente della Uefa Ceferin: “Niente Europei e Mondiali per chi gioca la Superlega”





Il presidente della Uefa Aleksander Čeferin è intervenuto poco fa in conferenza, in una giornata molto complicata per tutto il mondo del calcio, data la nascita della Superlega e l’adesione di 12 club molto importanti nella storia del calcio, una situazione che sta nettamente dividendo il mondo del calcio. Il presidente della Uefa, organo che già da ieri si era espresso nettamente contrario alla nascita di questa nuova competizione, non ha usato mezzi termini ed ha parlato di misure drastiche anche nei confronti dei giocatori delle squadre aderenti alla nuova competizione. Queste le sue parole: “La Uefa e il mondo del calcio sono uniti contro questa proposta orribile che è stata portata avanti da pochi club europei che seguono soltanto idea dell’avidità. Il mondo del calcio unito, governi uniti, tutti uniti contro questo progetto senza senso. I calciatori che parteciperanno alla Super Lega non giocheranno né il Mondiale né in Europa. Non potranno rappresentare le squadre nazionali. Uefa distribuisce il 90% dei ricavi reinvestendoli nel calcio. Uefa non è solo una questione di soldi, la Super Lega sì. Sono gli interessi di una dozzina, non vorrei chiamarli quella sporca dozzina. Il principio di base non può cambiare, la solidarietà è qualcosa di eterno. Ma per qualche persona la solidarietà non esiste, l’unica cosa che esiste è il denaro nelle loro tasche. Non parlerò molto di Andrea Agnelli: la più grande delusione di tutte. Mai visto una persona che potesse mentire così di continuo. Ho parlato con lui sabato pomeriggio, mi ha detto che erano solo voci, di non preoccuparmi, che mi avrebbe richiamato in un’ora. Ha spento il telefono… Il giorno dopo ha fatto l’annuncio. Solo una piccola parte del mondo del calcio è corrotta. Accecata da avidità, a cui del calcio non interessa. Alcuni club non pensano alle reti segnate ma ai loro conti in banca. Ho conosciuto pochi bugiardi e molte buone persone. Non abbiamo pensato che ci potessero essere dei serpenti nella nostra squadra”.

