Il Tempo | Ciro scaccia le streghe





Ciro al 96’ scaccia le «streghe». Partita folle, tra rigori segnati, sbagliati, Var, un arbitro, il giovane Ghersini che lascia in pratica la direzione a Banti davanti alla televisione: Lazio-Benevento finisce 5-3 per caso, con i biancocelesti capaci di dominare il campo per sessanta minuti, avere la possibilità di segnare il 5-1 su rigore ma, dopo l’errore di Immobile dal dischetto, stesso crollo di Bologna. Le «streghe» si portano sul 4-3 e, nei sei minuti di recupero, hanno il pallone del clamoroso pareggio grazie ai demeriti della difesa laziale, sorpresa dall’orgoglioso arrembaggio fi- nale degli ospiti.

Sfida incredibile, con Pippo Inzaghi a guidare i suoi e Simone davanti alla tv per colpa del Covid. Tutto e il contrario di tutto dentro 97 minuti con i biancocelessti che, alla fine, conquistano il quinto successo di fila restando agganciati al treno Champions. Tra l’altro è la nona vittoria di fila all’Olimpico, non succedeva dalla stagione 1949-’50 con Sperone in panchina.

Cronaca ricchissima, a cominciare dall’inizio della Lazio che aveva fatto presagire una domenica tranquilla. Immobile, scatenato in avvio, colpisce un palo, determina l’autorete di De Paoli e raddoppia poco dopo infilando Montipò con tocco dolcissimo. Il 3-0 segnato su rigore da Correa, per gentile concessione di Ciro (fallo del portiere sul Tucu) sembrava aver chiuso i giochi. Ma la Lazio si è complicata la vita con un finale di tempo distratto fino all’eurogol di Sau. Si va al riposo sul 3-1, quando sarebbe stato più giusto un passivo più pesante per il Benevento: tant’è la Lazio è capace di tutto. Così quando Correa ha servito l’assist per Immobile ma Montipò ha realizzato il secondo autogol di giornata (4-1), la sfida sembrava ai titoli di coda. Nemmeno per sogno, perchè Milinkovic è stato azzoppato in area e Banti al Var ha richiamato Ghersini per concedere il secondo penalty alla Lazio. Ciro si è fatto ipnotizzare dal portiere ospite, fallito il 5-1 la partita della banda di Simone Inzaghi è finita con l’arrivo di un violento acquazzone sull’Olimpico. L’ingresso di Parolo e Lulic non aiuta, Superpippo risponde con Lapadula e Caldirola, il Var Banti concede un rigore dubbio al Benevento (presunto fallo di Marusic su Ionita), Viola porta le «streghe» sul 4-2. Lapadula in mischia segna il 4-3 ma Ghersini, ancora richiamato al Var, annulla per un fallo su Immobile. Non ci si capisce più nulla fino al 70’ quando Akpa-Apro e Muriqi entrano al posto di Luis Alberto e Correa: fine dei giochi con tutta la qualità in panchina. Lazio surclassata fino alla rete del 4-3 di Glik, ancora su angolo. Farris si accorge dei problemi sui palloni alti e inserisce Hoedt per le ultime mischie al posto dello stralunato Akpa. Si rischia, Reina è pronto, poi Parolo s’invola e concede a Ciro la doppietta (151 gol in A, 146 con la Lazio) che cancella la rimonta del Benevento. Ora Napoli e Milan in quattro giorni per provare a non mollare la lotta Champions.

Il Tempo

