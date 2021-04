La BBC annuncia la sospensione di Champions League ed Europa League

L’annuncio della fondazione della nuova competizione della SuperLega sta sconvolgendo il mondo calcistico. La BBC ha infatti comunicato la temporanea sospensione della Champions League e dell’Europa League. Ora si attendono ulteriori sviluppi.

BREAKING: The Champions League and Europa League have been cancelled temporarily.

