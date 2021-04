La Repubblica | Due gol e mezzo, Ciro è tornato: “Una liberazione”





Ciro è tornato. «È una liberazione. Con l’impegno e l’aiuto dei compagni sono riuscito a sbloccarmi. La squadra ha bisogno dei miei gol», le parole di Immobile, autore di una doppietta nel rocambolesco 5-3 della Lazio contro il Benevento. È la quinta vittoria consecutiva, la nona di fila in casa in Serie A: Simone Inzaghi – assente perché in quarantena – ha eguagliato il record di successi interni in un singolo campionato. Succede di tutto, nel derby mancato tra Simone e Pippo: otto gol, di cui uno annullato, incertezze sui marcatori, interventi del Var e tre rigori. E anche che Immobile interrompa il digiuno lungo 8 partite di campionato (9 compresa la Champions), arrivi a 146 reti con la Lazio e raggiunga quota 151 gol in Serie A. Un traguardo conquistato a 8 anni e 235 giorni dalla prima rete: solo Nordahl, Meazza, Nyers e Signori hanno impiegato meno tempo di lui. «Per me i gol sono importanti, ma non sono un’ossessione, lo dimostra il rigore lasciato a Correa. Abbiamo fatto un primo tempo ottimo, ma abbiamo sbagliato abbassando la guardia, ci serva da lezione. Dobbiamo continuare a lottare per la Champions, anche se sappiamo che chi ci sta davanti deve commettere qualche passo falso. Ma non molliamo, siamo pronti a tutto». E dire che i primi segnali non sono stati positivi, con il palo e il caso della rete non assegnata a Ciro dalla Lega: «L’autogol di Depaoli? Lo devo rivedere, spero premino la fase offensiva. Ho parlato anche con lui, sarebbe felice se gli cancellassero l’autorete», chiude sorridendo Immobile.

Nella ripresa, poi, il centravanti ha anche sbagliato un rigore, parato da Montipò (che piace alla Lazio). Secondo errore di fila dal dischetto, dopo quello di Bologna il 27 febbraio: non era mai accaduto. Nel primo tempo invece ha lasciato il tiro dagli undici metri del 3-0 a Correa, che lo ha pregato da terra dopo il fallo. Già generoso e da elogiare di per sé, il gesto di Ciro, visto il momento che stava attraversando, assume ancora più valore. «Ringrazio Immobile, ci siamo parlati perché volevamo fare gol tutti e due. Lui poi mi ha guardato e mi ha detto “calcia tu”. L’ultima volta non andò bene, oggi sì per fortuna», ha sottolineato Correa. Il Tucu, a quota 7 centri in stagione, ha anche propiziato l’autogol di Montipò del 4-1. Massimiliano Farris si conferma un amuleto: «Dedichiamo la vittoria a Inzaghi e alla famiglia. La squadra – ha detto l’allenatore in seconda – ha piacere di mostrare a Simone che sappiamo camminare anche senza la sua presenza». La corsa continua, ma Acerbi richiama la squadra: «Non è possibile avere un calo simile. Non siamo soddisfatti della prova, abbiamo mollato rischiando di subire il 4-4». Ora settimana decisiva per la Lazio, che si giocherà la Champions contro Napoli (giovedì) e Milan (lunedì 26). Con la speranza di poter contare su Inzaghi in panchina, con la certezza di aver ritrovato Immobile.

