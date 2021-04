Lazio Women | Pittaccio: “Ieri è stata la mia giornata perfetta. Con il Ravenna daremo tutto, vogliamo la Serie A”





Nella giornata di ieri grande vittoria per la Lazio Women, in trasferta contro l’Orobica Bergamo. Una gara sbloccata nel quarto d’ora finale, che porta le firme della solita Adriana Martin e la doppietta di Pittaccio, entrata dalla panchina e subito decisiva. Proprio l’attaccante Francesca Pittaccio è intervenuta ai microfoni di Lazio Style Radio:

“A fine primo tempo sullo 0-0 sapevamo che era una partita in cui dovevamo portare a casa i 3 punti, fondamentali per il nostro percorso e per la promozione in serie A . Quindi quando sono entrata avevo voglia di fare bene e dopo pochi minuti ho procurato il rigore e poi ho fatto doppietta. Il primo è stato un tiro in diagonale e il secondo una bella rete dalla distanza, una giornata perfetta per me! Stiamo cercando di raggiungere l’obiettivo della promozione da inizio anno e quando è subentrata la coach Morace abbiamo cambiato il tipo di allenamento e si vede in campo anche la differenza di mentalità. È stato fatto un grande lavoro e diciamo che l’iniziale striscia di pareggi che abbiamo ottenuto da una parte ci abbatteva ma dall’altro siamo riusciti a reagire e ci siamo adattate al cambiamento del mister e del suo modo di gioco, e i risultati piano piano sono arrivati. Vogliamo lavorare su ogni minimo dettaglio oltre a fare gol è importante prenderne il meno possibile, siamo dietro solo al Ravenna per reti subite. Adriana Martin? Per noi è importantissimo il suo ruolo in campo, ha qualitá e esperienza e questo è il nostro punto in più. Con il Ravenna sarà una partita fondamentale che segnerà le sorti del campionato ma noi la affronteremo come le precedenti, con aggressività in campo e cercando di ottenere i tre punti, faremo tutto il possibile. In questa stagione ho avuto tanti alti e bassi anche a causa di infortuni in preparazione, con il cambio del coach ho avuto la sua fiducia e più minuti in campo. La mia forza è la voglia di entrare in campo e cercare di fare tutto per la mia squadra, ma spesso dovrei essere più cinica sotto porta.”

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: