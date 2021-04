Liverpool, Klopp contrario alla Superlega: “Sono legato alla Champions, ma è tutta una questione di soldi”





Il tecnico del Liverpool Jürgen Klopp, è intervenuto in conferenza stampa prima del match di questa sera contro il Leeds. Non poteva assolutamente mancare l’opinione dell’allenatore dei Reds riguardo la Superlega, vista l’adesione al progetto della Società che allena da 6 anni. Il suo commento, è a dir poco spiazzante, vista l’opposta presa di posizione rispetto alla linea adottata dal Club inglese.

Queste le sue parole

“Ho la stessa opinione sulla Superlega. È difficile, le persone non sono felici ma non posso dire molto di più. Non siamo stati coinvolti in questo progetto, nè io nè i giocatori.Il Liverpool è più di alcune decisioni. Il mio obiettivo è sempre stato quello di far parte della Champions League. Mi piace l’idea che per esempio il West Ham possa giocare nella massima competizione europea. Ricordate: la cosa più importante delle squadre sono i tifosi e dobbiamo far sì che nulla li ostacoli. Capisco la rabbia dei fan a causa della Superlega. Non so esattamente perché lo abbiano fatto i 12 club. Ma … è sempre “più partite, più partite”. Si tratta di più soldi, nient’altro.“

