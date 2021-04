Matri: “Riaffacciarsi alla Primavera è stato bello. C’è grande concentrazione per la finale di Coppa Italia”





L’ex attaccante biancoceleste e attuale dirigente della società capitolina, Alessandro Matri, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. Queste le sue parole:

“Riaffacciarsi al mondo della Primavera è stato bello. Da una parte stiamo ottenendo buoni risultati, dall’altro lato invece meno. Look in giacca e cravatta? Sono un po’ casual, mi abituo alle occasioni. Staccarsi dal mondo vissuto fino all’anno scorso è stato complicato ma la vita va avanti. Ho ricevuto subito un’occasione importante e ne sono orgoglioso, così penso di meno al calcio giocato. I tempi sono diversi rispetto a quando giocavo io in Primavera, quando ero un giovane calciatore non c’erano i social e neanche così tante radio e TV dedicate ai ragazzi. In alcuni casi queste maggiori distrazioni possono complicare la crescita dei giovani. Prima affacciarsi in prima squadra era più complicato, rappresentava un obiettivo ancora più bello da raggiungere. Fino a qualche anno fa, quando non c’erano le retrocessioni, i giocatori scendevano in campo con più serenità. In campionato la squadra sta incontrando delle difficoltà, ma c’è grande concentrazione per la finale di Coppa Italia. Le finali però vanno giocate e possibilmente vinte. Ieri c’è stata un’ottima reazione da parte dei ragazzi di Menichini. Il gruppo era partito bene, un’altra sosta dovuta al Covid ha modificato ulteriormente il rendimento sul campo, così come alcuni infortuni ed altre problematiche. È un momento delicato, il finale di campionato è importante. La Primavera 1 è una competizione attendibile e di alto valore che può aiutare a capire i calciatori di prospettiva. L’inserimento va anche in base agli obiettivi della prima squadra: i ‘grandi’ della Lazio stanno lottando per un traguardo di livello, è più difficile quindi in un contesto del genere inserire un talento dal vivaio. Ognuno poi ha il suo percorso, di automatico non c’è niente. La cosa migliore è trovare il proprio cammino. La parte tecnica spetta al mister, io mi posso limitare ad alcuni consigli, non è giusto subentrare in certi discorsi, ancor di più visto che parliamo di un tecnico di valore assoluto. I ragazzi devono superare ciò che di tragico è accaduto all’interno del proprio spogliatoio, la parte mentale è molto importante. La persona è diversa dal calciatore, episodi simili tirano fuori il carattere e la sensibilità di ognuno”.

