Napoli-Lazio, la designazione arbitrale





Giovedì andrà in scena una partita molto importante in ambito qualificazione in Champions League: lo scontro diretto tra Napoli e Lazio. Una partita in cui entrambe cercheranno di spuntarla per allungare in classifica. E’ stata da poco resa nota la designazione arbitrale:

Arbitro – Marco Di Bello (sez. Brindisi)

Guardalinee – Alassio – Tegoni

Quarto Uomo – Abisso

Var – Irrati

Avar – Bindoni

