Pasquale Sensibile: “Acerbi? Un leader per i suoi compagni. Vorrei portarlo come esempio ai bambini”





Pasquale Sensibile, direttore sportivo di P&P Sport Management, ha parlato quest’oggi ai microfoni di TMW Radio. Durante il suo intervento, Sensibile ha speso parole di grande stima ed ammirazione per il difensore della Lazio Francesco Acerbi.

Queste le sue parole:

“Vorrei portarlo come esempio ai bambini, è un ragazzo che ha fatto la gavetta sin dai tempi del Pavia, della Reggina. A Reggio lo allenava Atzori e mi ha sempre parlato di un’intelligenza notevole, che ora tocco con mano. La vita l’ha messo davanti ad esperienze notevoli e ha vinto, il suo percorso è coerente con chi si sacrifica e ha volontà di mettersi in discussione. Si vede da come approccia ogni partita: è sempre lì, applicato e leader, contagioso verso i suoi compagni. Chi incrocia il suo sguardo riceve il messaggio del comandante”.

