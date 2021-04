Premier League, a sorpresa il Tottenham esonera Mourinho





Secondo quanto riportato da Eurosport il Tottenham ha licenziato José Mourinho. Per lo Special One si tratta così del secondo esonero consecutivo dopo quello targato Manchester United nel dicembre 2018. Per il sostituto si starebbe pensando a Ryan Mason. Gli Spurs si trovano attualmente al settimo posto della Premier League, fuori dalle coppe europee e a pochi giorni dalla Finale di Carabao Cup in programma domenica 25 aprile contro il Manchester City. L’ultima gara di Mourinho sulla panchina del club ha visto il Tottenham pareggiare con l’Everton di Ancelotti, lo scorso venerdì. Si attende l’ufficialità da parte della società.

