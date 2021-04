Premier League, il Leeds contro la Superlega: ecco le maglie usate nel riscaldamento pre-match con il Liverpool – FOTO





È iniziata da qualche minuto la sfida tra Leeds e Liverpool, posticipo valido per la 32ª giornata di Premier League. A seguito del caso Superlega recentemente scoppiato, la squadra di casa ha espresso tutto il proprio dissenso nei confronti di tale progetto. I giocatori, sono infatti scesi in campo per il riscaldamento, con una maglia celebrativa della Champions League con scritto: “Guadagnatela. Il calcio è dei tifosi”. Parole dure quelle del Club inglese, del tutto mirate alle squadre che hanno preso parte alla creazione della Superlega. Tra le squadre fondatrici, c’è proprio il Liverpool di Klopp.

Queste le immagini delle maglie usate dai giocatori del Leeds:

Leeds così in campo per il riscaldamento prima del match contro il Liverpool: “Guadagnatela” 👊🏻🏆🇪🇺#UCL | #LeedsLiverpool | #SuperLeague pic.twitter.com/jCtgJR9SYv — Eurosport IT (@Eurosport_IT) April 19, 2021

