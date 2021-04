Quotidiano ‘As’: ecco cosa potrebbe succedere per le vincitrici dei campionati partecipanti alla SuperLega





Questo è forse uno tra i momenti più delicati del calcio mondiale. Con la notizia della nascita della SuperLega stanno rimbalzando diverse ipotesi, tra queste il quotidiano As ha affermato che le federazioni italiana, spagnola e inglese stanno seriamente valutando di cancellare i campionati per questa stagione o di non assegnare il trofeo se le squadre coinvolte nella SuperLega dovessero vincere.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: