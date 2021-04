Serie A, terminata la riunione straordinaria della Lega: queste le intenzioni di Juventus, Inter e Milan





Come riportato da Sky Sport, è appena terminata la riunione straordinaria della Lega Serie A dopo la creazione della neonata Superlega. Le squadre italiane che aderiranno alla competizione: Juventus, Inter e Milan, collegate in videocall, hanno ribadito l’intenzione di continuare a partecipare regolarmente al campionato di Serie A. I club si rivedranno tutti in presenza martedì.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: