SOCIAL | Immobile torna al gol e commenta: “Vittoria sofferta ma importante!”





Il match che è andato in scena all’Olimpico nella giornata di ieri ha regalato alla Lazio 3 punti preziosissimi in ottica Champions League. Una vittoria che è arrivata non senza qualche difficoltà, complice un secondo tempo dei biancocelesti piuttosto sottotono, dove la squadra di Pippo Inzaghi ha cercato più volte di tornare in partita, rifilando 3 reti a Pepe Reina. Una gara che però ha anche tante note positive, come il ritorno al gol di Ciro Immobile che, grazie a una doppietta ha raggiunto le 151 reti. Proprio il bomber biancoceleste poco fa ha condiviso su instagram degli scatti dal match di ieri pomeriggio, sottolineando come questa vittoria sia stata sofferta, ma assolutamente importante.

