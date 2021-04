SOCIAL| Pepe Reina e Luis Alberto sostengono Herrera contro la Superlega – FOTO





Con la notizia della nascita ufficiale della Superlega, data dai comunicati dei club fondatori e dalla Superlega stessa, tutto il mondo del calcio si è scosso, tra chi è profondamente contro questa iniziativa e chi cerca di capire come andrà a concludersi questa stagione e quale sarà il futuro dei club coinvolti. Nel frattempo anche il portiere della Lazio Pepe Reina ha preso posizione, affiancandosi al suo amico Herrera e ripubblicando il suo messaggio tramite il proprio profilo Twitter. Un messaggio in cui l’attuale centrocampista del PSG, che ha rifiutato, al momento, di far parte di questa Superlega, si è schierato contro questa nuova lega a favore del calcio tradizionale e delle piccole realtà.

Sotto anche il commento di Luis Alberto, che ha deciso di sostenere Herrera sulla stessa lunghezza d’onda del suo compagno di squadra.

