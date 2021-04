Super League, il Bayern Monaco dice no e rimane nell’ECA





I due top team della Bundesliga, si schierano contro la creazione della ESL, la Super Lega dei più ricchi club in Europa. Con un comunicato, il Bayern Monaco ha dichiarato la sua decisione di non partecipare: “I membri del consiglio della European Club Association (ECA) si sono riuniti per una conferenza virtuale domenica sera e hanno confermato che la decisione del consiglio di venerdì scorso è ancora valida. Questa decisione significa che i club vogliono attuare la prevista riforma della UEFA Champions League. Gli attuali membri del consiglio di amministrazione dell’ECA hanno respinto i piani per fondare una Superlega. Entrambi i club tedeschi rappresentati nel consiglio di amministrazione dell’ECA, FC Bayern Monaco e Borussia Dortmund, hanno un punto di vista al 100% congruente in tutte le discussioni».

