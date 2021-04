Superlega, Cassano duro: “Milan, Inter e Juventus fuori dalla Serie A. Ci vuole rispetto”





Antonio Cassano ha parlato in diretta su Twitch, durante la puntata di BoboTv, in merito alla questione Superlega. Le parole dell’ex fantasista sono state abbastanza dure nei confronti di tale progetto, sopratutto verso le tre squadre italiane che hanno aderito: Juventus, Inter e Milan. Questi tre Club italiani, secondo Cassano, dovrebbero essere espulsi dalla Serie A, per il mancato rispetto nei confronti del calcio e del resto delle squadre.

Queste le sue parole:

“La Superlega non sta né in cielo né in terra. È impensabile che vogliano fare un campionato a parte. Le grandi potenze devono capire che il calcio è prima di tutto della gente. Anche le piccole squadre sono un contorno molto importante. Chiederei alla federazione italiana di far fuori Milan, Inter e Juve. Facessero un campionato a parte tra loro te e non rompessero. Le big europee devono capire che non comandano il calcio in un continente intero. Se posso dare un consiglio a Gravina deve allontanarle dal campionato italiano. Perché la Juve non ha creato questa Lega dieci anni fa quando non era nelle top mondiali?!. Il calcio non è adesso, è nato 150 anni fa e ci vuole rispetto. Se fossi il presidente del Bologna o dell’Aston Villa mi roderebbe parecchio”.

