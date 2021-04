Superlega, Christillin: “Agnelli? Ha sbagliato. Non credo in un suo possibile dietrofront”





Il membro del consiglio europeo Uefa Evelina Christillin ha parlato a microfoni di La 7, in merito alla questione Superlega. Direttamente da Monreaux, dove si è svolto oggi il comitato esecutivo straordinario e dove si terrà domani il congresso Uefa con la presenza del presidente Gianni Infantino, Christillin ha commentato il progetto di Andrea Agnelli.

Queste le sue parole:

“Non ho sentito Andrea Agnelli. L’abbiamo aspettato oggi al comitato esecutivo Uefa, ma il suo posto è rimasto vuoto. Se lo incontrassi gli direi che gli voglio bene, ma stavolta ha sbagliato. Una marcia indietro? E chi lo sa, bisognerebbe stare nella loro testa. Ho sentito che hanno già raccolto 4,5 miliardi di euro da fondi americani e sauditi. Non credo che ci siano tantissime possibilità. Non lo so come andrà a finire la partita”.

