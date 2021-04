SuperLega, i 12 club replicano a UEFA e FIFA: “Pronti ad azioni legali”





Quello che si prevede dalla nascita di questa nuova SuperLega è botta e risposta per vie legali. La UEFA e la FIFA hanno cercato di proteggersi con minacce di mancate partecipazioni ai vari tornei, e la SuperLega ha subito risposto. “La vostra dichiarazione formale ci obbliga ad adottare misure protettive per proteggerci da una tale reazione avversa, che non solo metterebbe a repentaglio l’impegno finanziario ma, in modo significativo, sarebbe illegale”. Inizia così la lettera inviata alla FIFA e alla UEFA dai 12 club aderenti al progetto SuperLega, visionata dall’agenzia AP, in risposta alle dure prese di posizione delle due massime autorità calcistiche mondiale ed europea. La lettera è stata inviata dal gruppo di club inglesi, spagnoli e italiani al presidente della FIFA Gianni Infantino e alla controparte UEFA Aleksander Ceferin.

Poi ancora: “Per questo motivo, Super League Company ha presentato una mozione davanti ai tribunali competenti al fine di garantire l’istituzione e il funzionamento senza soluzione di continuità della Competizione in conformità con le leggi applicabili“, hanno aggiunto. Infine: “È nostro dovere, in qualità di membri del consiglio di SLCo, garantire che tutte le azioni ragionevoli disponibili per proteggere gli interessi della Competizione e dei nostri stakeholder siano debitamente intraprese, dato il danno irreparabile che subirebbe se, per qualsiasi motivo, fossimo privati della possibilità di costituire tempestivamente la competizione e di distribuire i proventi garantiti“, hanno scritto i club.

