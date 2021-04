Superlega, il membro del comitato esecutivo Uefa Moller: “Mi aspetto che le squadre coinvolte e ancora in corsa per la Champions saranno espulse”





Jasper Moller, membro del comitato esecutivo Uefa e capo della federazione danese, intervenuto ai microfoni dell’emittente danese DR Sport ha annunciato che i club che parteciperanno alla neonata Superleague potrebbero essere espulsi dalle semifinali di Champions League. Così Moller: “Mi aspetto che le squadre coinvolte nella Superlega e ancora in corsa per la Champions saranno espulse. Poi dovremo vedere come finire il torneo. Ci dovrà essere una riunione straordinaria del comitato esecutivo venerdì. Mi aspetto che i club verranno eliminati”.

