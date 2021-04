Superlega, il presidente Uefa Ceferin su Agnelli: “La più grande delusione, mai visto una persona che mente così di continuo”





Nella conferenza tenuta oggi da Ceferin, presidente della Uefa, in cui ha espresso le sue idee in merito alla Superlega. Tra le sue dichiarazioni, non è passato inosservato ciò che ha detto in merito ad Andrea Agnelli, il presidente della Juventus. Queste le sue parole: “Non parlerò molto di Andrea Agnelli: la più grande delusione di tutte. Mai visto una persona che potesse mentire così di continuo. Ho parlato con lui sabato pomeriggio, mi ha detto che erano solo voci, di non preoccuparmi, che mi avrebbe richiamato in un’ora. Ha spento il telefono… Il giorno dopo ha fatto l’annuncio. Solo una piccola parte del mondo del calcio è corrotta. Accecata da avidità, a cui del calcio non interessa. Alcuni club non pensano alle reti segnate ma ai loro conti in banca. Ho conosciuto pochi bugiardi e molte buone persone. Non abbiamo pensato che ci potessero essere dei serpenti nella nostra squadra.”

