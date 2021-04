Superlega, il principe William: “Bisogna proteggere i valori della comunità calcistica. Condivido la preoccupazione dei tifosi” – FOTO





Attraverso il proprio profilo Twitter, il Principe William duca di Cambridge ha espresso il proprio dissenso bei confronti della creazione della Superlega. Il secondo nella linea di successione al trono britannico della regina Elisabetta dopo suo padre Carlo, si è infatti detto contrario al progetto condividendo la preoccupazione dei tifosi.

Queste le sue parole:

“Ora più che mai, dobbiamo proteggere l’intera comunità calcistica – dai massimi livelli al calcio di base – e i valori di concorrenza e correttezza che ne stanno alla base. Condivido le preoccupazioni dei tifosi sulla proposta della Superlega e sui danni che rischia di causare al gioco che amiamo”.

Di seguito il Tweet del Principe:

Now, more than ever, we must protect the entire football community – from the top level to the grassroots – and the values of competition and fairness at its core.

I share the concerns of fans about the proposed Super League and the damage it risks causing to the game we love. W

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) April 19, 2021

