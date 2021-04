Superlega, il Real Madrid partirà con 13 trofei in bacheca: ecco perché





Ha del singolare la notizia che emerge dalla Spagna, in merito alla Superlega. I 12 Club che hanno aderito alla creazione di questo nuovo torneo, avrebbero deciso di trasferire i titoli e i trofei vinti in Champions League, in Coppe di Superlega. Se così fosse, il Real Madrid detentore di 13 Coppe dalla grandi orecchie, partirebbe già con 13 Superleghe. Al contrario, Arsenal e Tottenham partirebbero a quota 0 titoli. Lo riporta TMW.

