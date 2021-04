Superlega, l’agente Morabito: “Agnelli e Perez hanno voluto mostrare i muscoli. Una mossa per ottenere qualcosa dalla UEFA”





Il procuratore Vincenzo Morabito, non si è esentato dall’esprimere il proprio pensiero riguardo la questione Superlega. attraverso un posto pubbliato sul suo profilo Facebook ufficiale, Morabito ha così commentato l’attuale situazione che sta stravolgendo il mondo del calcio.

Queste le sue parole:

“Cosa penso della SuperLega? Che la non presenza del Bayern, la situazione con il COVID, la tempistica, le reazioni di quasi la totalità del mondo del calcio e della politica, significano che Agnelli e Perez hanno voluto mostrare i muscoli. Una mossa per arrivare a una discussione con la UEFA e portare a casa qualche risultato in cambio di una tregua. Vedremo ma Il Bayern è uno dei promotori della SuperLega e ha ottimi rapporti con Agnelli. Quattro anni fa io stesso sono stato ospite di una conferenza a cui erano invitati Rumnenigge e Agnelli. Ed entrambi erano concordi sul progetto di una SuoerLega. Rummenigge farà la mediazione e per qualche anno il progetto andrà in panchina. Non vedo altre soluzioni.

Senza dimenticare che i 12 club rischiano esclusione immediata dalle competizioni nazionali e UEFA. Che non potranno fare mercato. Che non potranno contare su arbitri e tutta l’organizzazione della UEFA. Senza dimenticare che alcuni dei 12 club hanno situazioni finanziare disastrate.”

