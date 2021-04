Superlega, Raggi: “Sono contraria, competizione che limiterebbe squadre come Roma e Lazio”





In merito alla creazione della nuova Superlega, la sindaca di Roma Virginia Raggi ha espresso la propria opinione. La cittadina numero uno, ha così commentato la questione, esternando il proprio dissenso.

Queste le sue parole:

“L’idea di creare una SuperLega comporterebbe la nascita di una élite del calcio che limiterebbe la partecipazione alla competizione per squadre come la Roma, la Lazio e tante altre realtà del centro e sud Italia, ed è per questo che sono contraria. È importante salvaguardare i valori di inclusione che il calcio ha sempre promosso. Inoltre non è corretto che pochi club monopolizzino l’intera scena calcistica, penalizzando così l’impegno che compiono le altre società. Vanno garantiti gli interessi anche di chi investe nei nostri territori”.

