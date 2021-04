Tavecchio contro la Superlega: “Juve, Milan e Inter fuori dalla Serie A? In Italia ci sono altre 10mila società…”





L’ex presidente della FIGC Carlo Tavecchio, è intervenuto ai microfoni di NSL Radio e Tv:

Sulla SuperLega: “Io non credo che questa notizia abbia già rivoluzionato il mondo del calcio. Si tratta di un’iniziativa fatta da club che hanno bisogno di fare provviste di soldi e hanno necessità di trovare soluzioni enormi per sistemare i bilanci. Toccare ed entrare nei meccanismi mondiali come Fifa è una cosa ardua. Quando si parla di platee di migliaia di persone subentra anche la politica e i capi di Stato che tra l’altro hanno già parlato. Credo che sia difficile realizzare un’operazione del genere che non sei sa dove possa portare. 6 club non possono mettere in difficoltà il sistema”.

Cosa farà la UEFA? “La Uefa farà la super champions a 36 e passerà in questi giorni. La Uefa apre a una platea enorme ma più di questo cosa deve fare? Inghilterra, Francia e Italia non sono d’accordo, ma ci sono altri 55 paesi”.

E poi aggiunge: “Il campionato di calcio in Italia è come una religione. Non si possono avere squadre che giocano in Campionato e poi in Super Lega. Chi ha valutato questa ipotesi dovrà poi assumersi le responsabilità che saranno valutate. La FIGC si è già espressa con chiarezza: non è d’accordo”.

E sulla possibile espulsione di Juventus, Milan e Inter dalla Serie A, Tavecchio commenta: “In Italia ci sono 10mila società calcio di base a tenere in piedi le altre Leghe. Non credo che 3 squadre terranno in piedi il sistema calcio Italia”.

