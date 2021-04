Uefa, approvata la “nuova” Champions League al via dal 2024: tutte le novità





La Uefa, secondo quanto riportato dal New York Times, ha approvato il nuovo format della Champions League che prenderà avvio dal 2024. Tra le novità significative nella massima competizione europea si qualificheranno non più 32 squadre ma 36. In base al ranking saranno divise in quattro gruppi, sarebbe meglio chiamarle “conference”, da 9 squadre. E qui scatta la differenza principale rispetto al passato. Non si incroceranno più soltanto squadre dello stesso girone, ma le partite saranno trasversali e saranno di più rispetto alle attuali: si passerà dalle 125 gare totali di oggi a 225 match.

Si gioca, secondo le indicazioni, in tre giorni per ogni settimana di incontri: martedì, mercoledì e giovedì. Al termine delle dieci partite, si stila una classifica di questo maxi-campionato. Due le fasi per la qualificazione agli ottavi di finale. Le otto squadre che avranno ottenuto più punti al termine delle dieci partite si qualificheranno direttamente. Tra le formazioni dal nono al 24mo posto in classifica, si disputerà un playoff con gare di andata e ritorno. Le altre, invece, saranno eliminate.

