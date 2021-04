Vezzali, Sottosegretaria allo Sport: “Superlega? Preoccupata per le conseguenze di uno scontro istituzionale sullo sport”





Come riportato da SportFace.it, la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali ha commentato così il progetto della nuova Superlega di calcio, esprimendo la sua preoccupazione. Queste le sue parole:

“Sto seguendo con attenzione la vicenda della Superlega e sono molto preoccupata per le conseguenze di un possibile scontro istituzionale nei confronti della filiera dello sport, che ricordo comincia con i campionati giovanili e porta fino ai campionati internazionali e ai Giochi Olimpici. Lo sport è in grado di coinvolgere miliardi di persone in ogni angolo del pianeta e rappresenta i sogni di ogni bambina e bambino e non certo per la pur importante industria economica che lo anima. Nemmeno di fronte agli interessi economici possono venire meno i principi del merito, della sana competizione, della solidarietà. Ogni bambino italiano, quando comincia a fare sport deve poter credere che il suo sogno sia realizzabile solo attraverso il merito sportivo e non influenzato da interessi economici e commerciali. Mi auguro che le autorità sportive interessate possano trovare la soluzione in tempi brevi, che non solo risolva la vicenda ma che non crei contrapposizioni. Spero che si abbandonino interessi personali o di parte, per tutelare il calcio, lo sport, e tutti i loro appassionati”.

