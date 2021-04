Anas Laghrari, segretario generale della Superlega: “Pronti a partire anche tra cinque mesi”





Il segretario generale della Superlega, Anas Laghrari, ha rilasciato un’intervista a “Le Parisien”, per fare chiarezza sul nuovo progetto della Superlega, spiegando le proprie motivazioni e quando potrebbe prendere il via: “La Super League può partire anche tra cinque mesi. Siamo pronti a sederci e parlare con la Uefa. Le loro minacce di esclusioni non sono comunque legali”.

“Non sarà una lega chiusa, un quarto delle squadre sarà rinnovata ogni anno. Vogliamo creare il miglior calcio, abbiamo il desiderio di organizzare una competizione che tutti vogliono vedere, che fa sognare la gente, i giovani per rinnovare un calcio che è entrato nella follia dei trasferimenti e dei soldi”.

Ansa.it

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: