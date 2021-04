CdS | Escalante, allarme stiramento. Anche Cataldi e Akpa sono fermi





Sembrava poter sostituire Leiva nella sfida dell’Olimpico contro il Benevento, invece Escalante si è fermato negli allenamenti che prevedevano la gara. Ieri l’argentino si è recato in Paideia per degli esami clinici e, come riporta il Corriere dello Sport, l’interrogativo è legato alla trasferta di Napoli. Non è detto che partirà con i compagni giovedì, le scelte di formazione cominceranno a delinearsi nelle prossime 48 ore, intanto però da monitorare ci sono anche Akpa-Akpro e Cataldi, affaticati.

