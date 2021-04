CdS | Sergej, sartoria del gol: segna e crea assist





È il vero Sergente di questa squadra: Milinkovic si fa sempre trovare pronto quando c’è da salire in cattedra. Come riporta il Corriere dello Sport, il serbo non è mai stato così completo, come in questa stagione: 8 reti e 7 passaggi vincenti ai compagni, l’ultimo ad Immobile domenica scorsa. È sempre più tuttocampista ed il suo apporto in zona d’attacco si sta rivelando decisivo. Nel 2017/18 chiuse con gli stessi numeri, ma più sbilanciati: 12 centri e 3 invenzioni.

