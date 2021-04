Euro2020, la coppa in visita nei luoghi storici di Roma | FOTO





La nascita della Superlega scote il mondo del calcio che, comunque, prova a guardare dritto verso i prossimi impegni. A giugno, infatti, appena terminati i campionati nazionali, prenderanno il via gli Europei che vedranno la gara d’esordio allo Stadio Olimpico di Roma. A poco più di un mese dal via dell’evento programmato per l’11 giugno, il trofeo è arrivato nella Capitale per la prima tappa del suo tour nelle varie città che ospiteranno l’appuntamento. Lo riportano i profili social della nazionale.

