FORMELLO | Continua la seduta di allenamento biancoceleste





Nella giornata odierna si è svolta la seduta di allenamento a Formello. La squadra biancoceleste ha svolto delle sedute di mobilità articolare e, successivamente, torello. In seguito i giocatori biancocelesti sono stati divisi in due squadre, arancione e fluo, terminando la seduta con cross e tiri in porta, ad esclusione di Ciro Immobile per essere stato tacchettato sullo stinco della gamba destra da parte di Armini. Leiva è uscito prima per un colpo al polpaccio destro da parte di Akpa Akpro.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: