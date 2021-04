GdS | Lazio nei piedi di Immobile: la Champions dipende da lui





Domenica è tornato al gol, ora la sua costanza sarebbe fondamentale nella volata finale per la Champions: Ciro Immobile ora punta il Napoli e poi si dedicherà al rush finale. Dai sui gol sono arrivati 16 punti. Ora è a 13 gol dal record di Piola e giovedì al Maradona, come riporta La Gazzetta dello Sport, vorrà raggiungere un altro traguardo personale: andare in gol per sei gare consecutive contro lo stesso avversario.

