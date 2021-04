GdS | Superlega, Mancini: “Paura di perdere i Nazionali? Spero si possa trovare una soluzione per tutelare il calcio”





Ieri è scoppiato il caos legato alla Superlega. Tanti addetti ai lavori, tra ex calciatori e presidenti, si sono detti contrari a questa nuova formula di gioco. Parlando anche di questo, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il ct Roberto Mancini non si è detto spaventato per la perdita dei Nazionali a causa della Superlega, ma augura che si possa arrivare ad una soluzione utile per tutelare il futuro del calcio a tutti i livelli.

