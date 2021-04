I giocatori del Liverpool si scagliano contro la Superlega: il comunicato





I giocatori del Liverpool sono scesi in campo per protestare contro la nascita della Superlega e lo hanno fatto tramite un comunicato, condiviso dal loro capitano Jordan Henderson. Questo il contenuto del forte messaggio da parte dei Reeds: “Non ci piace e non vogliamo che accada. Questa è la nostra posizione comune. La nostra dedizione a questo club e ai nostri tifosi è assoluta e incondizionata”.

Anche uno tra gli sponsor più importanti del Liverpool, Tribus, ha manifestato il proprio dissenso verso l’adesione del club alla Superlega, minacciando di cessare la collaborazione. “Il calcio appartiene ai tifosi e ci unisce tutti, non possiamo accettare questa mossa dei proprietari dei club”, questo un estratto del comunicato.

