Mihajlovic sulla Superlega: ”Non è lo sport con il quale siamo cresciuti”





Anche Sinisa Mihajlovic si dice contrario alla Superlega. Come riportato da gazzetta.it, ecco le parole dell’allenatore del Bologna: ”E allora che vadano a farsi il loro campionato. Come si dice: ti piace vincere facile eh?. È tutta una questione di soldi, tanto è tutto lì e i tifosi si dovranno purtroppo adeguare, inutile fare i falsi moralisti. A me ‘sta storia pare una brutta cosa, e lo direi anche se fossi allenatore di Inter, Juve o Milan. Non è lo sport con il quale siamo cresciuti e in cui sogni di battere la squadra forte. Quelli ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri diventano sempre più poveri. Non condivido nulla. Esempio: se le squadre che fanno la Superlega restassero nei rispettivi campionati ma con a disposizione 300-350 milioni in più da poter spendere, il Leicester potrebbe vincere ancora la Premier? Poi per il resto in queste ore ho pensato al Torino, a Belotti, mi è venuto anche il mal di testa”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: