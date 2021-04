Riccardo Celletti ospite a TikiTaka: “Io speaker biancoceleste ma senza pubblico. Grazie a mio nonno sono laziale e me ne vanto”





Lo speaker ufficiale della Lazio Riccardo Celletti, è stato invitato come ospite nella puntata odierna di TikiTaka, trasmissione in onda in seconda serata su Italia1. È stato proprio lui ad aprire il programma, presentando i vari ospiti in stile annuncio della formazione allo stadio. In seguito, ha poi risposto alle poche domande poste dal conduttore.

Queste le sue parole:

“Mai visto il pubblico allo stadio ancora, devo dire che è qualcosa di veramente brutto. La mia infanzia è stata sempre circondata da una famiglia della Roma. Grazie a mio nonno però sono della Lazio e ne vado fiero. La partita che porto nel cuore finora? Sicuramente il derby vinto per 3-0 contro la Roma.”

Al termine del suo breve intervento, veletti ha poi insegnato un omaggio della Società biancoceleste a Piero Chiambretti. Al conduttore del programma, è stata consegnata una maglia ufficiale della Lazio, con alle spalle il numero 10, che lo stesso Celletti ha ricordato essere il numero di Luis Alberto.

