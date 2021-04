SOCIAL| La Lazio ricorda la partita d’andata con il Napoli – FOTO





A due giorni dalla delicata partita che vedrà il Napoli ospitare la Lazio al Diego Armando Maradona, un vero e proprio scontro diretto per l’entrata in Champions, tramite i propri canali social la società biancoceleste ha pubblicato un video per ricordare la partita d’andata ed i due gol che hanno sancito la vittoria della Lazio, siglati da Immobile e Luis Alberto.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO

