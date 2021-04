Super League, il comunicato di Amazon: ”Non siamo coinvolti”





Come riportato dal profilo Twitter di Amazon Prime Video Sport, la società ha chiarito la propria posizione nei confronti della nascente Super League.

”Amazon Prime Video capisce e condivide le preoccupazioni sollevate dai fan del calcio riguardo l’imminente nascita della Super League. Crediamo che parte del dramma e bellezza del calcio europeo arrivi dalla possibilità di ogni club di raggiungere il successo attraverso la propria performance sul campo. Non siamo stati coinvolti in alcuna discussione per questa proposta Super League. Siamo orgogliosi di offrire ai nostri membri prime il calcio che interessa più a loro, e di presentare lo spettacolo nei modi più innovativi, includendo la Uefa Champions League in Germania e in Italia, e la Premier League in UK”.

Amazon Prime Video statement on the proposed Super League: pic.twitter.com/FCHc94yDns

— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) April 20, 2021

