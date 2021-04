Super League, il NO del Bayern Monaco





Il Bayern Monaco pubblica un comunicato sul sito ufficiale per chiarire la propria posizione nei confronti della Super League. Ecco le parole del presidente Herbert Hainer: “I nostri membri e tifosi rifiutano una Super League. Come FC Bayern, è nostro desiderio e obiettivo che i club europei vivano la meravigliosa ed emozionante competizione che è la Champions League e la sviluppino insieme alla UEFA. L’FC Bayern dice no alla Super League “.

In aggiunta, il CEO Karl-Heinz Rummenigge ha ribadito che: “A nome del consiglio, vorrei chiarire esplicitamente che l’FC Bayern non prenderà parte alla Super League. Il Bayern è solidale con la Bundesliga. È sempre stato ed è un grande piacere per noi poter giocare e rappresentare la Germania in Champions League. Ricordiamo tutti con affetto la nostra vittoria della Champions League 2020 a Lisbona – non dimentichi un momento così gioioso. Per l’FC Bayern, la Champions League è la migliore competizione per club al mondo “.

