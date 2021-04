Superlega, ci sarà anche il Napoli? Parla De Laurentiis





In questi giorni non si parla di altro: la Superlega è sulla bocca di tutti. La nascita di questa nuova competizione ha fatto si che si creassero molti contrasti, ma anche ipotesi sulle squadre che potrebbero prenderne parte. Tra quest’ultime, secondo alcune voci, potrebbe esserci anche il Napoli, partecipazione agevolata da alcuni contatti tra De Laurentiis e Jp Morgan, finanziatore principale della nuova competizione. In merito a queste, però, il presidente del club partenopeo ha pubblicato un Tweet che non lascia spazio a dubbi: “Jp chi? La scorsa notte dormivo“.

JP…chi ? La scorsa notte dormivo #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) April 20, 2021

