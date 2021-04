Superlega, Football Association: “La condanna è unanime, no a un campionato chiuso”





La Federazione calcistica inglese (Football Association) ha rotto il silenzio in merito al terremoto scatenato dalla Superlega. Con un duro comunicato la FA ha mostrato tutto il suo dissenso verso la nuova competizione ringraziando anche gli stessi club inglesi che, da quanto si legge, sembrerebbero in procinto di uscire:

“Accogliamo con favore la notizia che alcuni club hanno deciso di abbandonare i piani per la Super League europea, che minacciava l’intera piramide del calcio. Il calcio inglese ha una storia orgogliosa basata sulle opportunità per tutti i club e la decisione è stato unanime nel disapprovare un campionato chiuso. Era una proposta che, in base al progetto, avrebbe potuto dividerci, ma invece ci ha unificati tutti. Vorremmo ringraziare in particolare i tifosi per la loro voce influente e inequivocabile durante questo periodo, mantenendo veri i principi guida del calcio. È un potente promemoria che il gioco è, e sarà sempre, per i fan. Vorremmo anche ringraziare il Primo Ministro, il Segretario di Stato e il Ministro dello sport per il loro sostegno incrollabile e critico contro questi piani”

