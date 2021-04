Superlega, due inglesi fanno retromarcia e sono pronte ad abbandonare il progetto





AGGIORNAMENTO 20.50- Arrivano conferme. Secondo Sky Sport Uk Chelsea e Manchester City sarebbero fuori dalla competizione.

AGGIORNAMENTO 20.30- Chelsea, ma non solo. Infatti, come riportato da The Sun anche il Manchester City sarebbe pronto a tornare indietro ed avrebbe già comunicato la scelta gli organizzatori.

Il terremoto Superlega continua a far tremare il mondo del calcio che ormai appare diviso in due posizioni contrapposte. A distanza di quasi 48 ore dal comunicato della nascita della nuova competizione, arrivano i primi passi indietro. Stando a quanto riportato dal giornalista inglese della BBC Dan Roan, il Chelsea starebbe preparando la documentazione per avanzare la richiesta d’uscita. Nel pomeriggio, inoltre, molti tifosi dei Blues si erano ritrovati sotto a Stanford Bridge per protestare contro la prima decisione di adesione del club.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: