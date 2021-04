Superlega, ecco l’orario in cui è prevista la riunione straordinaria dei club





AGGIORNAMENTO: La riunione dei dodici club avrà luogo a partire dalle 23.30

Continuano a susseguirsi a ritmo frenetico le notizie relative alla Superlega. Dopo i rumors che riferiscono del possibile addio di molti soci fondatori, Talksport riporta che i dodici club che hanno dato via alla competizione si riuniranno a breve per un meeting straordinario. La riunione è prevista per le 23.30

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: