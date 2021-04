Superlega, incontro tra Premier League e Federazione inglese: ”Stiamo valutando tutte le azioni per impedirle di progredire”





Dopo l’incontro tra la Premier League e la Federazione Inglese, i piani per la Super League sono stati respinti all’unanimità dai 14 club presenti, ad eccezione dei 6 fondatori della nuova competizione Come riportato sul sito ufficiale della Premier League, ecco il comunicato di condanna dell’iniziativa delle 12 big europee: ”La Premier League, insieme alla FA, ha incontrato oggi i club per discutere le implicazioni immediate della proposta della Super League. I 14 club presenti alla riunione hanno respinto all’unanimità e con vigore i piani per la competizione. La Premier League sta valutando tutte le azioni disponibili per impedirle di progredire, oltre a tenere conto degli Azionisti coinvolti secondo le sue regole. La Lega continuerà a lavorare con le principali parti interessate, inclusi gruppi di tifosi, governo, UEFA, FA, EFL, PFA e LMA per proteggere i migliori interessi del gioco e invitare i club coinvolti nella competizione proposta a cessare immediatamente il loro coinvolgimento. La Premier League desidera ringraziare i fan e tutte le parti interessate per il supporto che hanno dimostrato questa settimana su questo importante tema. La reazione dimostra quanto la nostra piramide aperta e la nostra comunità calcistica significano per le persone”.

