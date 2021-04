Superlega, Maurizio Zamparini: “Sono un branco di cretini, non sanno cos’è lo sport”





Anche l’ex presidente del Palermo Maurizio Zamparini è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss parlando anche della situazione legata alla Superlega. Queste le sue parole: “Tutto ciò è di una stupidità che andrà ad infrangersi con i valori dello sport, fatto di lealtà. Questi presidenti sono un branco di cretini. Sì, Agnelli incluso. Non sanno cos’è lo sport, sono stupidi che non hanno intelligenza per capirlo.”

