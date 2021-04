Superlega, parla Florentino Perez: “Solo così saremo capaci di recuperare le entrate perse. Abbiamo invitato Roma, Porto e Ajax”





Il Presidente del Real Madrid Florentino Perez, è intervenuto riguardo il tema Superlega. Esattamente 24 ore dopo l’annuncio della creazione del nuovo torneo, il patron dei Blancos ha così commentato l’adesione della sua Società alla neonata competizione.

Queste le sue parole rilasciate a El Chiringuito:

“I club importanti di Inghilterra, Spagna e Italia devono trovare una soluzione alla brutta realtà che sta vivendo il calcio. L’Eca stima 5 miliardi di perdite del calcio, il virus ha amplificato tutto. Solo il Real Madrid ha perso 400 milioni. I problemi sono quando non ci sono entrate, in questo caso la soluzione è fare partite più interessanti e intrattenenti. Siamo arrivati alla soluzione che se invece di far la Champions facciamo una Superlega, saremmo capaci di recuperare le entrate che abbiamo perso”. Il 40% dei giovani non segue più il calcio perchè le partite non sono attraenti. Siamo in trattativa con altre squadre per vedere se anche loro entreranno nella SuperLeague. Stiamo facendo questo per salvare il calcio, iniziamo da tre paesi europei per cambiare le cose. Un Real Madrid-Manchester o un Barcellona-Milan sono più attrattivi di sfide con squadre modeste che partecipano alla Champions. Obbiettivo? Partite il prima possibile. La Uefa si arrabbia, ma noi abbiamo detto che parleremo con loro e la Fifa. I calciatori possono stare tranquilli perche non succederà ciò che dice la Uefa. Nel 2024 così saremo morti, ci sono squadre che hanno perso centinaia di milioni. Il Real Madrid e le altre non verranno cacciate dalla Champions né dai campionati. Le parole di Ceferin su Agnelli? Non si può dire una cosa del genere ad un presidente del genere. Club importanti com Roma e Napoli avranno la possibilità di entrare nella competizione.”

