TMW | Lazio, oggi altro tampone per Inzaghi: la sua presenza a Napoli sarà fondamentale





Tremendamente lontana fino a qualche giorno fa, dannatamente vicina da domenica notte. Così tanto da scombussolare e rompere l’ecosistema del calcio mondiale. La Superlega non è più un’ombra ma una realtà, concreta, pronta a vivere. L’eventuali sanzioni della Uefa ai club fondatori e partecipanti possono cambiare le carte in tavola già nelle prossime settimane e stravolgere le classifiche dei campionati nazionali. Per ora, quella di Serie A vede la Lazio al sesto posto con 58 punti (ma una partita in meno), Napoli a 60, Juve a 63, Atalanta 64 e Milan 66, oltre all’Inter capolista a quota 75. Se finisse oggi, la Lazio sarebbe fuori dalla zona Champions, così come la squadra di Gattuso. Quindi al di la di ogni discorso sulla Superlega e su eventuali ripercussioni, è evidente quanto sia importante la gara di giovedì al ‘Maradona’, dove il Napoli ospiterà la Lazio per uno scontro diretto con vista quarto posto. In una notte del genere, sarà fondamentale per la Lazio avere in panchina il proprio leader, Simone Inzaghi. Non che Farris non se la sia cavata bene, con due vittorie su due contro Verona e Benevento. In totale, l’allenatore in seconda dei biancocelesti non ha mai perso quando ha guidato la squadra: 7 successi e 3 vittorie. Ma avere Inzaghi è bordocampo è un’altra cosa. Il tecnico è ancora in quarantena e oggi svolgerà il secondo tampone dopo quello di sabato. Siamo a 13 giorni dall’annuncio della sua positività: lui freme e spera di poter tornare in campo, ma le speranze non sono molte. TuttoMercatoWeb/Riccardo Caponetti

