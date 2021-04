TuttoSport | I 5 giorni di Inzaghi per sognare ancora





Archiviata la prova di domenica contro il Benevento tra le mura amiche dell’Olimpico, ora la Lazio si concentra sul turno infrasettimanale in casa del Napoli e, successivamente, e sul match di lunedì contro il Milan. Come riporta TuttoSport, dopo queste sfide la banda Inzaghi capirà se l’assalto alla Champions sarà ancora possibile. Saranno cinque giorni decisivi e la Lazio deve scongiurare le problematiche legate ai doppi impegni settimanali, quando i biancocelesti sembrano accusare stanchezza. Intanto per il rush finale il tecnico conta di riavere a disposizione Luiz Felipe e per la partita contro i partenopei torna Caicedo, reduce da un turno di squalifica.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: